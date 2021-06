30. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku. Zobacz, jak będzie świętować nasze miasto

-Wydarzenie to spowodowało uporządkowanie administracji kościelnej na terenie północno-wschodnim Rzeczpospolitej. Chociaż pozostał sentyment do Wilna i trwanie w tradycji wileńskiego Kościoła, to jednak od 5 czerwca 1991 roku zaczął się nowy okres w dziejach Kościoła białostockiego. Zmiany zapoczątkowane podczas pobytu Papieża w Białymstoku znalazły swe dopełnienie w roku następnym, kiedy to została na nowo ustalona organizacja kościelna w Polsce, a Białystok został podniesiony do rangi arcybiskupstwa i stolicy prowincji kościelnej. Rozpoczęty przez Papieża I Synod Diecezji Białostockiej znalazł swe ukoronowanie w roku 2000. Wydane dekrety synodalne są po dzień dzisiejszy partykularnym prawem Kościoła białostockiego - tłumaczy ksiądz.