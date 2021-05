"25 lat więzienia za zabójstwo Dawida z Białegostoku to za mało". Prokurator Generalny wniósł kasację do Sądu Najwyższego

Proces od początku był poszlakowy, a oskarżeni konsekwentnie zaprzeczali, że mają związek ze śmiercią białostoczanina. Choć - wbrew prokuraturze - sądy obu instancji uznały, że nie ma dowodów, że uprowadzili i więzili Dawida - co do jednego nie miały wątpliwości: to Tomasz J. i Patryk B. zabili 27-latka, a zbrodnia miała tło rabunkowe.

Za tę brutalna zbrodnię, sąd pierwszej instancji wymierzył obu oskarżonym kary dożywocia. Na skutek apelacji obrony, Sąd Apelacyjny w Białymstoku w lipcu ub. roku złagodził sankcję do 25 lat więzienia. W ustnym uzasadnieniu sędzia sprawozdawca tłumaczył, że skazani wymagają długotrwałej resocjalizacji. Ale nie dożywotniej. Ta kara eliminacyjna jest zarezerwowana bowiem dla czynów o wyjątkowych okolicznościach. A ten - według SA - do takich nie należy. Poza tym oskarżeni są młodzi (29 i 31 lat) i powinni dostać szansę "wykazać, że potrafią zmienić swoją postawę życiową i przestrzegać prawa".​

Choć to orzeczenie z lipca 2020 r. jest prawomocne, to może nie być sądowy koniec tej sprawy. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nie zgodził się z ostatnim rozstrzygnięciem. Dokładnie w kwestii kary, którą uznał, za "rażąco niewspółmierną wobec sprawców i do rozmiaru krzywdy jaką wyrządzili". Z upoważnienia Prokuratora Generalnego jego zastępca - prokurator Robert Hernand – złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Poinformowano o tym w tym tygodniu.