2020 to był dobry rok w Fit Cake - białostocka franczyza otworzyła kilkanaście nowych lokali (zdjęcia)

- Przypuszczam, że tę dobrą passę możemy przypisać dwóm kwestiom: ogólnemu wzrostowi zainteresowania zdrową żywnością i nietypowemu formatowi naszych kawiarni. Od momentu powstania w równym stopniu stawaliśmy na sprzedaż na wynos jak na konsumpcję na sali, aranżację wnętrza itd. W tym trudnym roku przynosiło to nieoczekiwane i nadspodziewane efekty. Nasi franczyzobiorcy odnotowało około 7-10 procentowy wzrost obrotów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Głównie dzięki delivery oraz aplikacji do zamówień online - mówi Rafał Kościuk, współwłaściciel Fit Cake.

Plan na 2021 - wzrost o 100 proc.

Fit Cake to wywodząca się z Białegostoku sieć niecukierni, która postawiła na zdrowe słodycze. Reklamuje się sloganem “No sugar. No problem”. Ich torty, lody i inne desery nie mają dodatku cukru. Tworzone są w oparciu o zbilansowane makroskładniki (tłuszcze, białka i węglowodany). Produkuje się je wyłącznie z naturalnych składników. Dla części społeczeństwa, zmagającej się z różnymi dolegliwościami, to jedyne dostępne łakocie. Dla innych to inwestycja w zdrowie i profilaktyka. Fakt, że amatorów deserów z Fit Cake nie brakuje.

Do marki przyciągnęła ich na pewno także wprowadzona w pierwszej połowie roku aplikacja do zamówień online. Od maja do tej pory pobrało ją blisko 5 tys. klientów. Dlatego plany na przyszły rok sieć ma brawurowe.