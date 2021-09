20 tysięcy złotych dla Rafała Czupera. Wicemistrz paraolimpijski oraz jego trener uhonorowani przez magistrat

Oprócz kwiatów oraz listu gratulacyjnego Rafał Czuper, oraz jego trener otrzymają od miasta nagrody finansowe w wysokości 20 i 10 tysięcy złotych.

- Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Jestem bardzo wdzięczny za to, w jaki sposób miasto wspiera moje poczynania w sporcie. Mogę potwierdzić, że prezydent Rudnicki bardzo mocno interesował się moimi wynikami. Czasami grałem o godzinie 3 czasu polskiego, a dosłownie kilka minut po meczu miałem od niego wiadomość. Czułem jego wsparcie. Co do samego wyniku to jestem bardzo zadowolony. W Tokio chciałem poprawić rezultat z Rio. Po części mi się to udało, bo zdobyłem dwa medale. W planach miałem złoto, ale niestety trochę zabrakło. W piątym secie finału przegrałem minimalnie. Mimo tego jestem szczęśliwy - mówił Rafał Czuper.