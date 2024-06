20. Podlaski Rajd Moto Retro. Właściciele zabytkowych aut przez weekend zwiedzili północną część województwa podlaskiego

Baza tegorocznego rajdu znajdowała się w hotelu Albatros nad jeziorem w miejscowości Serwy.

Pierwszego rajdowego dnia (31.05) uczestnicy wyruszyli w kierunku granicy by opuścić Polskę i udać się do przyjaciół z Litwy. Zawitali m. in. do Lazdijai (Łoździeje), gdzie zaprezentowali swoje pojazdy mieszkańcom miejscowości. Następnie kawalkada zabytkowych aut wróciła do kraju i udała się do Sejn na Łączkę Biskupią, gdzie odbył się kolejny pokaz.

Drugiego dnia rajdu (01.06) "rajdowcy" odwiedzili perłę północnej części Podlasia, czyli Augustów, aby urządzić tam kolejną prezentację klasyków motoryzacji. Wieczorem odbył się tradycyjny, kulminacyjny punkt rajdu, czyli Kolacja Komandorska, podczas której rozdane zostały liczne nagrody dla wybranych załóg, w tym te najważniejsze, przyznawane w konkursie elegancji.

W niedzielę, po śniadaniu, uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną.

Zobaczcie zdjęcia z tego niezwykłego rajdu: