18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy. Skrócona Służba Przygotowawcza złożyła ślubowanie wojskowe (zdjęcia)

Ilu z 5400 żołnierzy US Army z Niemiec trafi do Polski?

Pentagon przedstawił plan relokacji części żołnierzy USA z Niemiec do innych miejsc. Ilu z nich trafi do Polski. Relokacja wojskowych USA do Polski wynika z przyjętych porozumień i zobowiązań pomiędzy Stanami a Polską. Szef MON jest zadowolony.