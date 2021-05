100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. W Białymstoku odsłonięto tablicę upamiętniającą byłego wicewojewodę

Alfons Zgrzebniok, przymusowo wcielony do armii niemieckiej w 1914 r., wsławił się odwagą, bardzo szybko jednak doświadczenie zdobyte na froncie I wojny światowej wykorzystał przeciwko Niemcom, organizując na Śląsku brawurowe i skuteczne akcje partyzanckie. W okresie I i II powstania śląskiego przyjął odpowiedzialną rolę dowódcy.

- Mamy szczególną okoliczność, że dowódca I i II powstania śląskiego i jeden z przywódców III powstania, Alfons Zgrzebniok był od początku 1934 roku do swojej śmierci, czyli do 1937 roku, wicewojewodą białostockim. Na Śląsku ta postać jest znana, czczona, jest patronem ulic, placów, innych obiektów. W naszym województwie została nieco zapomniana. To zatem bardzo dobra sposobność, aby w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego przypomnieć o tym poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej. To podkreślenie jedności naszego narodu, ponieważ to, co jest ważne na Śląsku, jest również bardzo istotne w województwie podlaskim