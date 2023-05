10. PKO Białystok Półmaraton 2023. Bieg Śniadaniowy rozpoczął weekendowe święto biegaczy. Każdy mógł przebiec cztery kilometry

10. PKO Białystok Półmaraton. Bieg Śniadaniowy na 4 km

Jak mówią organizatorzy, w biegach - w sumie - weźmie udział ponad 5 tys. osób. Wystartują nie tylko białostoczanie, bo do naszego miasta przyjechali biegacze z praktycznie całego świata.

10. PKO Białystok Półmaraton. Utrudnienia w mieście

Trzeba pamiętać, że biegi to również utrudnienia na ulicach. Od 13 maja od godz. 9:00 do 14 maja do godz. 18:00 zostaną zamknięte całkowicie lub częściowo następujące ulice: